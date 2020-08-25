Москва, , 12:10 — REGNUM Информация в СМИ о том, что в настоящее время якобы ведутся переговоры об обмене осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана на граждан РФ, находящихся в заключении в американских тюрьмах, не соответствует действительности. Об этом 25 августа заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин в интервью РИА Новости.

«Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности», — сказал Волынкин в ответ на вопрос о том, обсуждается ли возможность обмена находящихся в заключении в США граждан РФ на Уилана.

Также, по словам главы консульского департамента МИД РФ, в данном вопросе сложно добавить что-либо новое.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 августа стало известно, что гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж к длительному тюремному сроку, перевели из мордовской колонии №18 в колонию строгого режима №17 в поселке Озерном Зубово-Полянского района республики.