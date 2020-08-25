Кострома, 25 августа 2020, 11:48 — REGNUM Официальный аккаунт костромского губернатора Сергея Ситникова в Instagram был взломан 25 августа — сообщает администрация региона.
Доступ к странице пока не восстановлен. В настоящее время ведутся поиски хакеров, совершивших правонарушение. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, посторонней информации от имени главы региона на странице пока не появлялось.
Напомним, личную страницу в сети Instagram Ситников завёл 17 апреля 2020 года. За пять месяцев аккаунт собрал более 20 тысяч подписчиков.
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