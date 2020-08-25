Киншаса, 25 августа 2020, 11:56 — REGNUM Лидеры вооруженной группировки на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго) согласилась прекратить нападения на своих этнических соперников. Об этом сообщает информационное агентство AFP.
О данном решении было объявлено после того, как президент страны Феликс Чисекеди обратился к «Кооперативу развитию Конго» (CODECO) с призывом прекратить насилие, сообщают журналисты.
Пресс-секретарь не сказал, когда было достигнуто соглашение о прекращении огня.
Напомним, что ранее президент направил группу бывших военачальников в провинцию Итури, чтобы убедить CODECO прекратить нападения. Полиция региона утверждает, что после прибытия делегации уровень насилия снизился.
CODECO является основной вооруженной группировкой, действующей в регионе с 2017 года, и в основном состоит из представителей этноса ленду.
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