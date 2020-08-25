Душанбе, 25 августа 2020, 11:36 — REGNUM Вопросы делимитации и демаркации обсудили заместители председателя правительства Таджикистана и Киргизии Азим Иброхим и Акрам Мадумаров, сообщает агентство «Ховар».
Во время телефонных переговоров стороны отметили необходимость активизировать работу по делимитации и демаркации государственной границы.
Стороны также отметили необходимость проведения разъяснительной работы среди населения республики до окончательного оформления границы.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на киргизско-таджикистанском участке границы произошел очередной вооруженный инцидент. По данным Государственной пограничной службы Киргизии, выстрелы раздались с таджикистанской стороны. Один пограничник получил ранение.
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