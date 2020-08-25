Манила, , 11:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента Филиппин Гарри Роке заявил, что будет расследование в отношении двух взрывов, произошедших на острове Холо на юге Филиппин, сообщает CNN Indonesia.

«Мы решительно осуждаем произошедшие взрывы, в результате которых погибло много людей и были раненые, в том числе военнослужащие», — заявил Гарри Роке, призвав жителей сохранять бдительность и сообщать о подозрительных людях.

Предварительное расследование установило, что преступник установил на мотоцикл самодельное взрывное устройство. Взрыв повредил две припаркованные поблизости военные машины.

Предположительно, первый взрыв был направлен на привлечение властей в этот район. Второй взрыв произошел примерно в 100 метрах от места первого взрыва, когда правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, два взрыва произошли на главной площади острова Холо 24 августа 2020 года, в результате чего десятки человек погибли и 40 получили ранения.

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