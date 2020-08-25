Киев, , 11:29 — REGNUM Отношению действующей власти ко дню независимости Украины уже не удивляет, а только возмущает, заявил 25 августа украинский политолог Виталий Бала, комментируя состоявшиеся накануне праздничные мероприятия.

«Вместо чествования воинов, в первую очередь тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины, вместо военного парада во время войны… действующая власть организовала шоу… Кто ходил на выступления студии «95 квартал» или смотрел по телевидению — им наверняка это шоу понравилось», — заявил Бала.

Отдельно эксперт отметил праздничную речь президента Зеленского.

«Выступление Зеленского вообще нет смысла комментировать… У него кто-то путается под ногами и он вспоминает об оценках на выборах. А оценку Зеленскому уже скоро даст украинский народ», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский во время торжеств ко дню независимости попросил не «путаться под ногами Украины» тех, кто ранее имел шанс ее построить.

«Все, кто готов помогать украинцам строить Украину, добро пожаловать — присоединяйтесь. Других просим не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать, люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь под ногами Украины, которая движется вперед», — сказал он.

25 октября на Украине должны состояться местные выборы.