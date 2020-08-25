Минск, , 11:23 — REGNUM Задержанный в Минске член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский находится в столичном Центре изоляции правонарушителей. Об этом 25 августа сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

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"До суда он находится в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске в рамках административного процесса», — цитирует ее ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены президиума оппозиционного координационного совета (КС) Белоруссии Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский были задержаны представителями силовых ведомств республики.

Напомним, на минувшей неделе для допроса в белорусский СК были вызваны члены КС Сергей Дылевский и Максим Знак, которых допрашивали в течение 2,5 часа и которые не смогли рассказать, о чем был допрос, сославшись на подписку о неразглашении.