Москва, , 11:16 — REGNUM Законопроект, уточняющий в Уголовном кодексе понятие должностное лицо, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Поправки вносятся для совершенствования борьбы с коррупцией.

Предлагается расширить перечень лиц, признаваемых должностными для целей главы 30 УК РФ, включив в него лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов либо в которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в публично-правовых компаниях и государственных внебюджетных фондах.

При этом, отмечают авторы, распространение на лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в уставных капиталах которых Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование имеют незначительную долю, представляется необоснованным.