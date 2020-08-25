Сухум, , 11:13 — REGNUM Ограничение на прием детей из абхазских семей в первый класс в неабхазские школы отменил министр просвещения и языковой политики Инал Габлиа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице министерства в Facebook.

«Приказ министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия № 157 от 19 августа 2020 года о запрете поступления в первый класс детей абхазской национальности в неабхазские школы был отменен приказом министра просвещения и языковой политики», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе, вводя этот запрет для абхазского населения, Габлиа объяснил, что хочет таким образом сделать национальный язык Абхазии более популярным. Также он рассказал о том, что русскоязычные школы переполнены, а введенное им ограничение должно уменьшить там количество учеников.

Стоит отметить, что критически в отношении запрета министра просвещения высказался 24 августа премьер-министр Абхазии Александр Анекваб. Он указал на то, что нельзя решать за родителей, в какую школу им отдать ребенка.

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