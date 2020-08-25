Джакарта, , 11:04 — REGNUM Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что КНР принял различные превентивные и контрольные меры для борьбы с пандемией и в то же время для возрождения экономики, сообщает Antara.

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«На данный момент ситуация в Китае в основном находится под контролем, и это непросто, поэтому для защиты этого результата наша основная задача сейчас — способствовать возобновлению производства с помощью регулярных мер по предотвращению пандемии», — заявил посол Китая в Индонезии.

По его словам, Китай и Индонезия могут обмениваться опытом, знаниями и сотрудничать в борьбе с COVID-19, так что экономика будет расти вместе с приоритетами общественного здравоохранения.

Для упорядоченного возобновления производства в Китае был предпринят ряд усилий, а именно: повышение ответственности местных органов власти и агентств за предотвращение и контроль пандемии, профилактические меры и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Китая в Индонезиинадеется, что стороны смогут использовать вакцину от COVID-19 одновременно в рамках программы сотрудничества.

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