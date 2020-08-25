Киев, , 11:00 — REGNUM Администрация Белого дома в Вашингтоне направила письмо главе одного из комитетов Верховной рады и еще ряду украинских чиновников, фактически обвинив парламент страны во лжи.

Рада Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники 25 августа украинское издание «Европейская правда».

Речь идет о принятом Радой в первом чтении т.н. законопроекте о локализации, который меняет правила госзакупок в области машиностроения в пользу украинских производителей. В пояснительной записке авторы проекта ссылаются на два действующих американских закона, которые якобы имеют схожие с украинским проектом нормы, что стало существенным аргументом для депутатов при голосовании.

Представитель администрации Трампа объясняет, что есть два закона, которые действительно создают преимущества для товаров, произведенных в США или в любом государстве ВТО, — но исключительно потому, что по условиям ВТО Штаты также должны предоставлять иностранным товарам или компаниям право на госзакупки в своем государстве. В документе, принятом Радой, таких положений нет. Соответственно, законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, о чём уже неоднократно заявили в Брюсселе, но и ВТО.

«Мы понимаем необходимость преодолевать экономические последствия пандемии. Но делать это необходимо, не забывая о принципах либерализации рынка», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада 21 июля приняла в первом чтении т.н. «законопроект о локализации», документ поддержали 248 народных депутатов при 226 необходимых.

23 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что документ не соответствует соглашению об ассоциации с ЕС и другим международным обязательствам Украины, и ко второму чтению его необходимо существенно изменить.