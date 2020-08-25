Иркутск, , 10:53 — REGNUM На видеоконференции с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что с 1 сентября все учащиеся 1−4-х классов в Приангарье будут обеспечиваться горячим питанием бесплатно.

Иркутская область на организацию бесплатного питания для школьников 1−4-х классов в 2020 году получит из федерального бюджета более 600 млн рублей. Субсидия выделяется региону на условиях софинансирования. Из регионального бюджета на эти цели будет направлено 225 млн рублей. Средства поступят в 837 школ, в отношении которых Роспотребнадзор дал положительное заключение. 50 мало‑ и среднекомплектных школ в Иркутской области, в которых 100-процентная готовность не обеспечена, положительного заключения Роспотребнадзора не получили. Среди основных проблем в этих школах специалисты Роспотребнадзора выделили отсутствие пищеблоков или цехового деления в них, несоответствие площадей установленным нормам.

Исполняющий обязанности Губернатора подчеркнул, что все учащиеся 1−4-х классов в Иркутской области, независимо от того, в каких школах учатся, с 1 сентября будут бесплатно получать горячее питание.

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