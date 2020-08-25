Москва, , 10:48 — REGNUM В Госдуме назвали террористическим условие экс-президента Украины Леонида Кравчука возобновления подачи питьевой воды в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам экс-президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, власти в случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы могут возобновить подачу воды на полуостров только для нужд населения, а не для военных баз и промышленных предприятий.

«Кравчук озвучил продолжение Киевом террористической политики в отношении российского Крыма», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

20 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о подаче на территорию Крыма вода с Украины не обсуждается.

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