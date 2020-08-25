Москва, , 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России. Об этом 25 августа сообщили источники в Минобороны РФ, их слова приводит издание «Известия».

Уточняется, что в Воронеж будет передислоцирован 47-й смешанный авиаполк, на вооружении которого стоят Су-34 и который в настоящее время базируется на аэродроме Бутурлиновка.

До того указанная воинская часть размещалась в Воронеже и была оттуда выведена несколько лет назад из-за реконструкции авиабазы Балтимор, которая уже прошла радикальную модернизацию и в октябре будет готова к принятию авиаполка.

Также бомбардировщики Су-34 усилят группировку российских войск в Крыму, на Кавказе и на Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на предприятии «Уралвагонзавод» сообщили, что в ближайшее время российская армия получит первую серийную партию бронетехники на тяжелой гусеничной платформе «Армата».