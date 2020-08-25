Москва, , 10:39 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») заподозрил Пенсионный фонд России (ПФР) в намеренном обсчитывании пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ нашла ошибки в системе персонифицированного учета в ПФР, которые часто приводят к нарушению пенсионных прав граждан, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017—2019 годах.

Заметьте, что Пенсионный фонд «ошибается» только в свою пользу, недоплачивая пенсионерам, указал Журавлёв.

«Так, может, это вовсе не ошибки, а целенаправленный грабеж, замаскированный под «дефекты системы»? С ПФР пора уже серьёзно разобраться, предъявив законные обвинения», — пишет парламентарий в Facebook.

Счетная палата указала на системные ошибки работы ПФР: открытие на одного человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам.

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