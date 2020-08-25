Киев, , 10:51 — REGNUM Переговоры трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу могут проходить не в Минске, если Россия окажет президенту Белоруссии Александру Лукашенко военную помощь, заявил глава украинской делегации ТКГ, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Он рассказал, якобы Лукашенко обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину.

«Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — утверждает Кравчук.

По его словам, если такая помощь будет оказана, Белоруссия превратится в «оккупированную» территорию.

«Поэтому там делать нечего», — считает экс-президент Украины.

Кравчук предположил, что в случае такого сценария развития событий заседания ТКГ могут переместиться в Швецию, Швейцарию или Финляндию.

Напомним, ранее некоторые воинские части Белоруссии были приведены в высшую степень боевой готовности в рамках проверки боеспособности Вооружённых сил Белоруссии.

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