Вашингтон, 25 августа 2020, 10:34 — REGNUM TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance сервис для создания и просмотра коротких видео, подаст в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с введенным ею запретом. Об этом заявили представители сервиса 24 августа на официальной странице.
По их словам, за последние годы вокруг сайта сложилась своя общность, которую изданный 6 августа указ Трампа лишает прав без какой-либо причины и без судебного разбирательства.
Напомним, указ «О борьбе с угрозой TikTok» подписан Трампом в начале августа. В рамках этого документа администрация США дала развлекательной платформе 45 суток на то, чтобы прекратить все сделки с материнской китайской компанией ByteDance.