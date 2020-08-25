Вашингтон, , 10:34 — REGNUM TikTok, принадлежащий пекинской компании ByteDance сервис для создания и просмотра коротких видео, подаст в суд на администрацию президента США Дональда Трампа в связи с введенным ею запретом. Об этом заявили представители сервиса 24 августа на официальной странице.

«Сегодня мы подаем жалобу в федеральный суд, оспаривая усилия администрации по запрету TikTok в США», — подчеркнули представители компании.

По их словам, за последние годы вокруг сайта сложилась своя общность, которую изданный 6 августа указ Трампа лишает прав без какой-либо причины и без судебного разбирательства.

«Мы категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности, и ранее высказывали эти возражения», — отметили в TikTok.

«Пришло время действовать. Мы не относимся к судебным искам против правительства легкомысленно, однако считаем, что у нас нет другого выбора, кроме как принять меры для защиты наших прав, прав нашего сообщества и сотрудников», — добавили в компании.

Напомним, указ «О борьбе с угрозой TikTok» подписан Трампом в начале августа. В рамках этого документа администрация США дала развлекательной платформе 45 суток на то, чтобы прекратить все сделки с материнской китайской компанией ByteDance.