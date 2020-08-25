Джакарта, , 10:30 — REGNUM Посол Китая в Индонезии Сяо Цянь надеется, что стороны смогут использовать вакцину от COVID-19 одновременно в рамках программы сотрудничества, сообщает Antara.

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«Я хочу, чтобы Индонезия стала одной из первых стран, получивших пользу от этой вакцины», — заявил посол Сяо Цянь в Джакарте.

Посол заявил, что Китай и Индонезия имеют прочные отношения и партнерство, и выразил надежду, что сотрудничество между двумя странами будет расширяться в будущем.

По словам Сяо Цянь, открытие вакцины — это что-то срочное, что необходимо сделать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напомним, PT Bio Farma, индонезийская государственная компания, и китайская биотехнологическая компания Sinovac, сотрудничают в клинических испытаниях вакцины от COVID-19.

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