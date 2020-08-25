Токио, , 10:27 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно высказался о возможности рассмотрения в будущем женщины на императорском троне, сообщает газета Sankei.

«Необходимо, чтобы люди понимали кризис престолонаследия уже сейчас и искали решения», — сказал министр.

Коно напомнил, что единственным представителем мужского пола среди подрастающего поколения в императорской семье является Хисахито, родившийся в 2006 году. Хисахито — сын младшего брата действующего императора Нарухито. Сам император воспитывает единственную дочь Айко, родившуюся в 2001 году.

Министр назвал ситуацию с престолонаследием «рискованной» и добавил, что наследование трона мужчиной «более желательно».

Напомним, что в настоящее время только мужчины могут претендовать на императорский трон в Японии в соответствии с Законом об императорском доме, принятым в 1947 году.