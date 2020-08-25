Москва, , 10:20 — REGNUM В Москве во время довыборов будет применяться электронный реестр, который позволит вычислить избирателей, пытающихся обмануть систему. Об этом 25 августа сообщили в общественном штабе.

В штабе пояснили, что в электронный реестр избиркомы будут вносить сведения об избирателях, получивших электронный бюллетень. Таким образом можно будет защитить выборы от попыток двойного голосования. Отмечается, что новая система не позволит проголосовать электронно и тем, кто уже отдал свой голос досрочно.

Довыборы в Москве пройдут 13 сентября. Онлайн-голосование состоится 11 и 12 сентября. До 7 сентября можно зарегистрироваться для участия в электронном голосовании.

В единый день голосования в Москве пройдут дополнительные выборы депутатов советов депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино.