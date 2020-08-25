Оренбург, , 09:35 — REGNUM В Оренбургской области с 22 августа обязанности прокурора региона исполняет Андрей Вязиков. Алексей Волков освобожден от исполнения обязанностей областного прокурора. Решение принято генпрокуратурой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Причины кадровой перестановки официально не называют. Алексей Волков по-прежнему работает на посту первого заместителя прокурора Оренбуржья.

Напомним, в 2015—2020 годах прокурором региона являлся Сергей Берижицкий. Приказом генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 2 июня он назначен на должность прокурора Самарской области.

Стоит отметить, что весной 2020 года правительство и Заксобрание Оренбургской области согласовали кандидатуру Дмитрия Талипова, представленную генпрокурором РФ, на должность прокурора региона. До сих пор Талипов работает заместителем прокурора Марий Эл.

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