Джакарта, , 09:24 — REGNUM Правительства Украины и Индонезии укрепляют двустороннее сотрудничество в различных сферах, сообщает Sindonews.

«Что касается ситуации с пандемией, мы благодарны индонезийской стороне за помощь гражданам Украины, которые оказались в Индонезии в связи с COVID-19», — говорится в заявлении посольства Украины в Индонезии.

«В настоящее время мы ищем возможность повторить успешный государственный визит президента Украины в Индонезию в 2016 году», — отметили в посольстве Украины.

Торгово-экономическое сотрудничество всегда было важным элементом двусторонних отношений между Украиной и Индонезией.

Независимо от мировой экономической ситуации, следует отметить, что Индонезия остается крупнейшим торговым партнером Украины в Юго-Восточной Азии, и, согласно индонезийской статистике, двусторонний товарооборот в первом полугодии 2020 года достиг $370 млн.

«Помимо сельского хозяйства, мы наблюдаем рост сотрудничества в сферах инфраструктуры, энергетики, цифровой экономики и военной инженерии», — говорится в заявлении посольства Украины.

«Наши страны очень далеки друг от друга. Но в чем-то украинцы похожи на индонезийцев — дружелюбие, любовь к музыке, народному творчеству и вкусная еда!» — заключили в посольстве Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Канаде Абдул Кадир Джайлани заявил, что наличие соглашения о свободной торговле может облегчить доступ индонезийским предприятиям на рынок Канады.

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