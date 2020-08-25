Киев, , 09:01 — REGNUM Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги» III степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом артист заявил в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал о том, что узнал о награждении случайно. Положинский также отметил, что ему достаточно ранее полученных наград.

«Ордена, медали, другие государственные награды оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает, а мне это не нужно», — подытожил музыкант.

Поступок Положинского прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Он рассказал, что наградной отдел офиса президента Украины готовил целый пакет документов, который нельзя собрать, не поставив в известность награждаемого.

«Положинский не мог не знать, что его представили к высокой государственной награде. Он знал. Знал и молчал. Молчал и ждал момента, чтобы отказаться и на этом пропиариться!» — подчеркнул политик.

Напомним, ранее Зеленский присвоил белорусскому музыканту Сергею Михалку звание «Заслуженный артист Украины».

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