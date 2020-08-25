Киев, 25 августа 2020, 09:01 — REGNUM Украинский музыкант Александр Положинский отказался от ордена «За заслуги» III степени, которым его наградил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом артист заявил в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook.
Он рассказал о том, что узнал о награждении случайно. Положинский также отметил, что ему достаточно ранее полученных наград.
Поступок Положинского прокомментировал бывший депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин. Он рассказал, что наградной отдел офиса президента Украины готовил целый пакет документов, который нельзя собрать, не поставив в известность награждаемого.
Напомним, ранее Зеленский присвоил белорусскому музыканту Сергею Михалку звание «Заслуженный артист Украины».
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