Париж, , 08:57 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил о желании «еще больше укрепить» силы полиции для борьбы с хулиганами в кулуарах демонстраций, в частности, используя дроны для их идентификации, сообщает Le Figaro.

Возвращаясь к инцидентам, которые произошли в Париже в кулуарах финала Лиги чемпионов, министр упомянул о «хулиганах, не имеющих ничего общего с болельщиками». В общей сложности 158 человек были арестованы и 151 помещен под стражу, в том числе 49 несовершеннолетних.

Жеральд Дарманин призвал службы поработать над нормативно-правовой базой, чтобы разрешить использование дронов для судебного преследования лиц, ответственных за нападения на демонстрациях.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин покинет в субботу, 29 августа 2020 года, пост мэра Туркуэна.

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