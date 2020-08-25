Кадуна, Нигерия, , 08:52 — REGNUM В правозащитной организации Amnesty International задокументировали тревожную эскалацию нападений и похищений на севере Нигерии, где с начала года погибло более 1100 человек. Об этом передаёт BBC Africa со ссылкой на доклад Amnesty International.

Согласно данным доклада, сельские общины в Нигерии страдают от нападений «бесчинствующих боевиков». Правозащитники обвинили в сложившейся ситуации правительство, описав отсутствие защиты населения как «совершенно позорное».

Исследование было сосредоточено на семи штатах северо-западной и северо-центральной Нигерии, где насилие, по-видимому, связано не с джихадистским конфликтом в стране, а с бандитизмом и угонами скота.

Причины нападений кроются в десятилетней конкуренции за ресурсы между членами этноса фула и фермерскими общинами.

По данным Amnesty International, больше всего от нападений пострадали деревни на юге штата Кадуна, где с января 2020 года погибло более 360 человек.