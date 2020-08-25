Кемерово, , 08:41 — REGNUM В Кемеровской области заработал сall-центр прямой линии губернатора Сергей Цивилёва. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».

Напомним, ранее правительство Кузбасса анонсировало прямую линию губернатора. Она пройдёт 27 августа.

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