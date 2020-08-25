Кемерово,
25 августа 2020, 08:41 — REGNUM В Кемеровской области заработал сall-центр прямой линии губернатора Сергей Цивилёва. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилев. Live».
Напомним, ранее правительство Кузбасса анонсировало прямую линию губернатора. Она пройдёт 27 августа.
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«Звонки по бесплатному номеру +7 (3842) 90-03-99 будут приниматься с 9:00 до 17:00, а в день эфира — с 9:00 до 21:00 (время местное). Специалисты сall-центра будут фиксировать все обращения, — говорится в официальном сообщении. — Сбор вопросов завершится с окончанием прямой линии. Ответы на не прозвучавшие в эфире вопросы будут размещены на платформе «Кузбасс онлайн».Прямая линия Сергея Цивилева пройдёт в четверг, 27 августа, с 19:00 до 21:00 (время местное). Глава региона будет отвечать на вопросы в онлайн-формате.