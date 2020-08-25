Киев, , 08:39 — REGNUM Украинские власти в случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы могут возобновить подачу воды на полуостров, однако только для нужд населения, а не для военных баз и промышленных предприятий. Об этом 25 августа заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире «Украинского радио».

«Там (на территории Крыма — прим. ИА REGNUM) живут украинцы. Если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он.

При этом Кравчук подчеркнул, что воду могут дать именно людям, а не военным базам, промышленным предприятиям и т. д.

«Мы в жизни никогда на это не пойдем», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о подаче на территорию Крыма вода с Украины не обсуждается.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2014 года на киевском майдане на Украине была свергнута действующая власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.