Киев, , 08:33 — REGNUM В Киеве осталось три памятника, напоминающие о советском прошлом, сообщил директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович в эфире телеканала «Украина 24».

Речь идёт о советской символике на мосту Патона, о памятнике Николаю Щорсу, а также о гербе СССР, установленном на щите Родины-матери, сообщил он.

«Важно, чтобы был цивилизованно решен вопрос удаления этих советских символов», — отметил Дробович.

Он рассказал, что в данный момент на мосту Патона проходит реконструкция, и это самый подходящий момент для демонтажа советских символов. На их месте Дробович предложил установить портреты учёных Евгения и Бориса Патонов.

Глава УИНП также поделился планами по «декоммунизации» памятника Щорсу:

«Щорса активисты предлагают задрапировать в чёрный латекс, это переобозначение».

По словам Дробовича, «переобозначить» следует и герб на щите Родины-матери, поскольку демонтировать его очень рискованно.

«Мы не можем себе позволить рисковать целостностью статуи, которая является выдающимся произведением, памятником науки и техники мирового уровня», — подчеркнул глава УИНП.

Одним из вариантов «декоммунизации» киевской Родины-матери является лазерная проекция на её щит, рассказал Дробович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве неизвестные избили сотрудника авиастроительной компании «Антонов» Евгения Сову, который шёл по улице в футболке с гербом СССР.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине сотрудника ГП «Антонов» избили за футболку с символикой СССР