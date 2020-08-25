Минск, , 08:29 — REGNUM Перехват белорусской авиацией воздушного объекта, предположительно запущенного с территории Литвы, оказался запечатлён на видео. Короткая запись инцидента опубликована на канале белорусского портала «Военно-политическое обозрение» в YouTube.

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По информации минобороны Белоруссии, 23 августа вертолеты Ми-24 были подняты на перехват зонда из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, замеченного в районе границы. Без применения оружия полёт объекта был пресечён.

На кадрах, снятых из кабины вертолёта, видна связка белых, красных и зеленых шаров с привязанным к ней флагом. Белый флаг с красной полосой использует в настоящее время белорусская оппозиция.

Видеозапись содержит привязку к местности, означающую, как указали авторы ролика, нахождение объекта над территорией Белоруссии. Видео обрывается после подлёта вертолёта к шарам, отмечено, что их «рассеяли» в районе деревни Лужи.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа литовскому послу в Белоруссии Андрюсу Пулокасу была вручена нота протеста в связи с инцидентом. Белорусская сторона сочла провокацией запуск на свою территорию связки шаров.

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