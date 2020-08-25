Москва, , 08:29 — REGNUM В то время, когда спецслужбы Белоруссии занимались поиском и задержанием граждан России по наводке СБУ, сотрудники спецслужб Украины могли заниматься провоцированием беспорядков на улицах Минска. Такое мнение высказал 25 августа российский журналист и депутат Московской городской думы Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

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Таким образом Медведев прокомментировал видеоролик, на котором запечатлен момент, когда 9 августа агрессивно настроенная толпа на перекрестке Машерова и Победителей в Минске оттесняет сотрудников белорусского ОМОНа, а в это время провокатор из-за спин сотрудников милиции бросает в толпу петарду.

«То есть пока белорусские спецслужбы по наводке СБУ ловили и искали мифических «боевиков ЧВК Вагнера», которые приехали якобы в Белоруссию, якобы для организации беспорядков, другие люди сделали все, что надо», — написал в своем сообщении депутат Мосгордумы.

Также он отметил, что были готовы группы провокаторов, отработано их взаимодействие, схема провокаций на улицах, их атаки и отходы.

«Не исключено, что занималась этим все та же СБУ. Во всяком случае, опыт у них для этого изрядный», — указал Медведев.

При этом он подчеркнул, что вот эти группы представители силовых ведомств Белоруссии не отследили и не сработали на их упреждение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 24 августа пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что все российские граждане, задержанные в ходе акций протеста в Белоруссии, освобождены из следственных изоляторов.