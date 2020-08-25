Париж, , 08:20 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин покинет в субботу, 29 августа 2020 года, пост мэра Туркуэна, сообщает Le Figaro.

«Быть министром внутренних дел — значит быть штатным министром. Но мое сердце остается в Туркуэне: меня все еще избирают в нашем городе, и я снова стану мэром, как только моя национальная миссия закончится», — написал Жеральд Дарманин в Twitter.

Ожидается, что новый мэр Туркуэн будет избран на заседании городского совета в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральное управление здравоохранения Франции подтвердило, что за последние сутки в стране зарегистрировано 1955 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: Во Франции за сутки выявили почти 2 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

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