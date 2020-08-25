25 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Лидер КНДР Ким Чен Ын: «Война – это вооружённый конфликт, который может произойти лишь с тем, кем пренебрегает противник. Но нас теперь никто не может игнорировать. Мы никому не дадим пренебрежительно относиться к нам, а тому, кто осмелится так поступать, придётся за это дорого заплатить».

Владимир Васильев, , 10:23 — REGNUM Корейская Народно-Демократическая Республика 27 июля 2020 года отпраздновала 67-ю годовщину Дня Победы. Так в стране называется день подписания соглашения о перемирии в Корейской войне. В связи с этим лидер страны Ким Чен Ын выступил с речью на 6-м Общереспубликанском слёте ветеранов войны.

Северная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, он сказал: «Благодаря нашим надежным, эффективным защитным ядерным сдерживающим силам на этой земле больше не будет слова «война», твердо и навеки будут гарантированы безопасность и будущее нашего государства».

Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне. КНДР Keith Luse, Senior Professional Staff Member, U.S. Senate Крышка атомного реактора мощностью 5 МВт в Ядерном центре в Йонбёне IAEA

В Ядерный клуб Северная Корея вошла 9 октября 2006 года. Именно в этот день в стране было проведено первое подземное ядерное испытание. Оно прошло на полигоне Пхунгери в уезде Кильджу в провинции Хамгён-Пукто. Западные эксперты оценили мощность взрыва, она составила менее килотонны в тротиловом эквиваленте.

Всего в Ядерный клуб входит девять стран мира. Кроме КНДР, это США (1945 год), Россия/СССР (1949 год), Британия (1952 год), Франция (1960 год), Китай (1964 год), Индия (1974 год), Пакистан (1998 год) и Израиль (1979 год).

В июле 2020 года Федерация американских ученых (ФАУ) опубликовала очередную информацию о запасах ядерного оружия стран мира. Согласно этим данным, ядерный потенциал Северной Кореи находится на девятом месте. ФАУ полагает, что страна располагает 35 единицами ядерных зарядов. На восьмом месте Израиль, который располагает примерно 90 ядерными боезарядами. Таким образом, в количественном отношении ядерный потенциал КНДР весьма немногочисленный.

Однако приходится констатировать, что абсолютно точных данных о ядерном оружии Северной Кореи нет. Британская газета Daily Mail 18 августа 2020 года придала огласке доклад американских военных под названием North Korean tactics («Тактика Северной Кореи»).

Приведём цитату из этого документа: «Оценки по северокорейскому ядерному оружию варьируются в пределах от 20 до 60 боезарядов, с возможностью производить 6 новых устройств каждый год». В докладе также говорится, что, по другим оценкам, КНДР к концу 2020 года может располагать уже 100 ядерными боезарядами. То есть Вашингтон не располагает достоверной информацией о ядерном потенциале Пхеньяна. О какой точности можно говорить при разбросе оценок от 20 до 100 боезарядов?

Попробуем оценить ядерный потенциал КНДР с точки сдерживания Соединённых Штатов. Следует заметить, что Северная Корея располагает всеми типами баллистических ракет — малой, меньшей, средней и межконтинентальной дальности, а также крылатыми ракетами.

Однако в данном случае нас в первую очередь будут интересовать системы оружия, способные доставить ядерную боеголовку на континентальную часть США. Речь пойдёт о межконтинентальных баллистических ракетах.

При оценке будем опираться на мнение американских экспертов в сфере противоракетной обороны. В США есть такая некоммерческая организация Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA). Она стремится заручиться общественной поддержкой для продолжения испытаний, разработки и развёртывания систем противоракетной обороны для защиты Соединённых Штатов и их союзников. Организация просвещает широкую общественность в отношении вопросов противоракетной обороны и острой необходимости в ней.

MDAA подробно проанализировала ядерный ракетный потенциал Северной Кореи. По данным MDAA, у КНДР есть следующие межконтинентальные баллистические ракеты: ракеты серии Taepodong-2 (Unha-2 и Unha-3), Hwasong-13 (KN-08), KN-14, Hwasong-14 и Hwasong-15.

МБР Unha-2 представляет собой двухступенчатую баллистическую ракету с расчетной дальностью полета 6−9 тысяч километров и массой полезной нагрузки от 100 до 500 килограмм. КНДР впервые испытала ракету Unha-2 в 2006 году. Эта ракета развёрнута, ей можно нанести удар по Аляске и западному побережью США.

Северная Корея также разработала и испытала трехступенчатую версию Taepodong-2 — Unha-3, которая, по словам Пхеньяна, является ракетой, предназначенной для вывода спутников на орбиту. Однако некоторые эксперты предполагают, что данная ракета дальнего радиуса действия может быть использована в качестве МБР шахтного базирования. Если её развернуть в качестве баллистической ракеты, то она имела бы потенциальную дальность полёта 10 тысяч километров и массу полезной нагрузки от 100 до 1000 килограмм.

Unha-3 была протестирована четыре раза: в апреле 2009 года, апреле 2012 года, декабре 2012 года и феврале 2016 года. Данная МБР может доставить значительную полезную нагрузку в ядерном оснащении к целям в центральной части Соединённых Штатов. Количество развёрнутых жидкостных ракет серии Taepodong-2 (Unha-2 и Unha-3) шахтного базирования неизвестно.

В апреле 2012 года во время парада в честь своего основателя Ким Ир Сена КНДР продемонстрировала новую МБР Hwasong-13 (KN-08). Трёхступенчатая твёрдотопливная ракета развёрнута на подвижном грунтовом ракетном комплексе (ПГРК). Она имеет дальность полёта до 12 тысяч километров и обладает потенциалом для нанесения ядерного удара по континентальной части США.

Развертывание этой ракеты на ПГРК увеличивает неопределенность в отношении мест запуска ракет, что, по мнению американских экспертов, представляет собой серьёзную проблему для США и их союзников. Известно о наличии у Северной Кореи как минимум шести таких ракетных комплексов.

На ПГРК размещена и северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета KN-14. Эксперты полагают, что это двухступенчатая жидкостная ракета с дальностью полёта 8−10 тысяч километров. Однако эта ракетная система никогда не испытывалась, и данные о её боевом развёртывании отсутствуют.

Hwasong-14 (KN-20) — это двухступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Лётные испытания ракеты проводились дважды: 4 июля 2017 года и 28 июля 2017 года. Оценка данных по испытаниям позволяет предположить, что Hwasong-14 имеет дальность полёта более 10 тысяч километров. Ракета размещается на ПГРК. Информация о боевом развёртывании отсутствует.

Хвасон-14 Stefan Krasowski

29 ноября 2017 года Северная Корея испытала МБР Hwasong-15. Специалисты полагают, что эта жидкостная ракета имеет дальность полёта более 13 тысяч километров, что ставит в зону досягаемости всю континентальную часть Соединённых Штатов. Более широкий и тупой носовой обтекатель говорит о возможности нести сверхбольшую тяжёлую ядерную боеголовку. Ракета размещается на ПГРК. Данные о боевом развёртывании отсутствуют.

Таким образом, КНДР располагает ядерным арсеналом, способным нанести удар по континентальной части США, не говоря уже об их военных базах на территории Южной Кореи, Японии и на острове Гуам. Как отмечают сами американские эксперты, система противоракетной обороны США не даёт гарантии перехвата МБР Северной Кореи.

В принципе, Пхеньяну нет необходимости располагать возможностями поражения всех важных целей на территории США. Достаточно иметь ядерный потенциал для нанесения неприемлемого ущерба, например, возможность ударить по Лос-Анджелесу или Сиэтлу. В данной ситуации Вашингтон очень хорошо подумает, прежде чем развязывать войну против Пхеньяна. И Соединённые Штаты вынуждены с этим считаться.

В заключении будет уместно привести ещё одну цитату лидера Северной Кореи Ким Чен Ына из его речи от 27 июля 2020 года перед ветеранами войны: «Война — это вооружённый конфликт, который может произойти лишь с тем, кем пренебрегает противник. Но нас теперь никто не может игнорировать. Мы никому не дадим пренебрежительно относиться к нам, а тому, кто осмелится так поступать, придётся за это дорого заплатить».