Новосибирск, , 08:05 — REGNUM На должность заместителя министра культуры Новосибирской области назначен Григорий Милогулов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников, сообщили ИА REGNUM в минкультуры.

Милогулов будет курировать развитие профессионального искусства, образования в сфере культуры и искусства региона, международной деятельности в сфере культуры, а также сохранение культурного наследия.

Уточняется, что Григорий Милогулов в разные годы занимал должности заместителя директора и директора РОО «Альянс Франсез-Новосибирск», директора Делового клуба «РДК», директора по коммуникативным проектам и международным связям АО «Технопарк Новосибирского Академгородка».

Напомним, что 8 июля 2020 года министром культуры Новосибирской области была назначена Наталья Ярославцева.