Гонконг, Китай, , 08:11 — REGNUM Глава администрации Гонконга Кэрри Лам назвала «политически мотивированными» высказывания медицинских экспертов, критикующих идею массового тестирования на коронавирус, запланированного в этом автономном районе КНР с 1 сентября. Об этом 25 августа она заявила журналистам.

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Программа добровольного тестирования на коронавирусную инфекцию всего населения Гонконга будет проводиться в течение двух недель при поддержке правительства КНР. В администрации рассчитывают, что этой возможностью воспользуются порядка пяти миллионов (из 7,5 млн) жителей мегаполиса, что позволит своевременно выявить и изолировать бессимптомных носителей вируса SARS-CoV-2. Помощь в этой программе медикам Гонконга окажут специалисты из материкового Китая.

Ранее некоторые эксперты заявили о сомнительности такой идеи в связи с недостаточной, по их мнению, её эффективности и безопасности. Например, специалист по респираторным заболеваниям доктор Лян Чичиу из Медицинской ассоциации Гонконга считает, что эта массовое тестирование может выявить не более трети инфицированных коронавирусом и создаст дополнительные угрозы из-за «ненужных скоплений людей» в местах взятия проб.

Кэрри Лам не согласна со сравнением этого тестирования с выборами в законодательные советы, которые из-за рисков заражения были перенесены на год. И утверждает, что длительность срока программы и онлайн-бронирование позволит избежать очередей.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад глава администрации этого специального автономного района КНР Кэрри Лам заявила, что эпидемия коронавирусной инфекции в Гонконге выходит из-под контроля. Однако, за последние три недели в автономии отмечается улучшение эпидемической ситуации.

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