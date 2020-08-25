Берлин, , 08:07 — REGNUM Врачи из Германии по результатам проведенной диагностики заявили, что российский оппозиционный блогера Алексей Навальный отравился веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости.

При этом немецкие медики затруднились назвать конкретное вещество и отметили, что намерены проводить дополнительное исследование. При этом указывается, что исход болезни пациента все ещё не ясен и потому не исключены долгосрочные исследования.

Как сообащло ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отравление российского блогера Алексея Навального, ведь именно об этом сообщили в клинике Charite, должно быть расследовано «до последней детали».