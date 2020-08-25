Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Второе судебное заявление подано против намерений Белого дома запретить в США работу китайской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, сообщает издание The Hill.

По данным газеты, истцом выступил сотрудник американского подразделения ByteDance Патрик Райан, который пожаловался на то, что из-за решения властей 1500 сотрудников компании, работающих на территории США, могут лишиться заработка.

По мнению заявителя, указ главы государства Трампа нарушает конституционные права сотрудников ByteDance. Кроме того, он утверждает, что сотрудники TikTok фактически стали «пешками в политическом сражении между Китаем и Трампом».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа инвестиционные компании Sequoia Capital и General Atlantic объявили, что намерены участвовать вместе с корпорацией Oracle в покупке американской части социальной сети TikTok.

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