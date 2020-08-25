Москва, , 07:44 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект об отмене моратория на смертную казнь для педофилов, сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий обратил внимание на то, что саратовский маньяк получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девятилетней девочки.

«Что это значит? Душегуб, убийца и насильник-рецидивист будет питаться на бюджетные деньги, продолжать жить, почитывая книги… Спрашиваю у вас, дорогие друзья, надо ли нам хоть что-то из этого?» — рассуждает Миронов в Facebook.

Он предлагает ввести смертную казнь.

«Для таких подонков есть только одно лекарство — казнь! Это требование нашего народа, нашей совести и человеческой справедливости. И я с коллегами совсем скоро внесу в Госдуму поправки об отмене моратория на смертную казнь для таких нелюдей. Законопроект уже готов», — отметил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме предлагали ввести смертную казнь для педофилов и террористов.