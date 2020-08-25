Токио, , 07:39 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести пресс-конференцию, где расскажет о состоянии своего здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что желание рассказать о результатах медицинского осмотра Абэ изъявил в ходе беседы с журналистами. Источники сообщают, пресс-конференция запланирована «на текущей неделе». Также не исключено, что глава японского правительства объявит о новых ограничительных мерах в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ вернулся к работе после прохождения медосмотра в больнице Токио. Отмечалось, что за прошедшие две недели Абэ посещал больницу дважды.

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