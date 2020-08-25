Лондон, , 07:12 — REGNUM Возможность отказа оснащения танками своих военных подразделений рассматривают власти Великобритании в связи с предложением по модернизации вооруженных сил, сообщает газета The Times.

По данным издания, устаревшие образцы боевой техники, которые стоят на вооружении королевских ВС, требуют существенных вложений для обновления.

В министерстве обороны страны считают, что в связи с изменениями в характере войн возрастают потребности в кибервооружении, а также в развитии космических и других технологий.

В рамках нового предложения, сделанного Великобритании со стороны НАТО, королевство может сосредоточиться на укреплении штурмовой авиации, которая должна пополнится вертолетами различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, объем оборонного бюджета Великобритании составил $54,8 млрд. Страна находится на шестом месте в мире по этому показателю.

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