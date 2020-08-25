Курган, , 07:17 — REGNUM Накануне выборов в Курганскую областную думу в столицу Зауралья с рабочим визитом приезжает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он встретится с партийным активом региона на форуме «Единая Россия» — энергия развития», сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Андрея Турчака ждут в Кургане 25 августа 2020 года. В его рабочем графике намечены встречи с кандидатами в депутаты областного парламента, обсуждение с ними наказов избирателей и хода избирательной кампании.

В работе форума, в обсуждении наказов избирателей и проблем региона примет участие губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Напомним, выборы в Курганскую областную думу седьмого созыва пройдут в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября 2020 года.

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