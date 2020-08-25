Хабаровск, , 07:51 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв будет набирать команду только из тех кандидатов, которые прошли проверку в силовых структурах. Проверят и действующих чиновников.

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С приходом к руководству регионом Дегтярёва, состав краевого правительства лихорадит — одни чиновники уходят сами, других он увольняет.

Так ожидает назначения очередной министр строительства — предыдущий Александр Шабовта уволился в июле 2019 года.

«Принял решение просветить через органы госбезопасности абсолютно все кадры, которые окружают меня в правительстве края, включая кандидатов, а также действующих министров и исполняющих обязанности. Много там любопытного, скажу откровенно. Я очень надеюсь, что никаких пятен не останется в биографиях чиновников», — цитирует главу Хабаровского края DVHAB.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв приступил к формированию Народного совета, который будет носить консультативный характер. В новый орган войдут лидеры-общественники.