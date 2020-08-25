Рязань, , 05:49 — REGNUM На международном конкурсе «Авиадартс-2020» после первого дня лётных состязаний лидируют российские военные лётчики. Об этом 25 августа пресс-служба АрМИ-2020 сообщает на сайте Минобороны РФ.

В первый лётный день состязания проводились по задачам «воздушная навигация» и «техника пилотирования», при выполнении которых российские лётчики завоевали первые и вторые места, и возглавили командный зачёт. Команда из Белоруссии по итогам дня занимает второе место.

В следующие дни конкурса, который продлится до 5 сентября, военным лётчикам предстоит состязаться в проведении воздушной разведки и боевом применении всех видов вооружения по наземным целям.

Напомним, в Международном конкурсе «Авиадартс-2020» принимают участие команды России и Белоруссии — более 40 экипажей, выступающих на своей авиационной технике. Итоговый зачёт будет проводиться в четырёх номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолётах. Для проведения состязаний на полигоне Дубровичи в Рязанской области подготовлено около 60 уникальных наземных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу выступил на церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2020» и «Армейских игр — 2020» (АрМИ-­2020) и объявил об их открытии.

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