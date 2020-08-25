Тунис, , 05:48 — REGNUM Премьер-министр Туниса Хишам Машиши, назначенный на этот пост в конце июля, 24 августа заявил о формировании нового правительства, состоящего из технократов. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

«После серии консультаций с партиями и парламентскими блоками и после оценки экономической, политической и социальной обстановки я пришёл к выводу о необходимости правительства, состоящего из независимых профессионалов», — говорится в заявлении Машиши.

По мнению премьер-министра, вхождение в правительство специалистов, которые не состоят в каких-либо партиях, поможет дистанцироваться от политических разногласий и нацелить работу кабмина исключительно возрождение экономики страны.

Отмечается, что в состав нового правительства технократов вошли 28 человек, в том числе восемь женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Туниса Каис Саид назначил на должность премьер-министра главу МВД Хишама Машиши и поручил ему сформировать новое правительство. Согласно законодательству Туниса на формирование камбина премьер-министру предоставляется один месяц.

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