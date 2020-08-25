Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Вместе с корпорацией Oracle в покупке у китайской ByteDance американской части социальной сети TikTok намерены принять участие инвестиционные компании Sequoia Capital и General Atlantic. Об этом со ссылкой на источники 24 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание располагает информацией, что ранее Sequoia Capital и General Atlantic убедились в отсутствии у них шансов поучаствовать в приобретении TikTok совместно с корпорацией Microsoft. Теперь инвестиционные компании надеются войти в этой сделке в партнёрство с Oracle. Отмечается, что ранее названные компании уже инвестировали в китайскую ByteDance и получили места в её совете директоров, что в намечающейся сделке может стать помехой из-за конфликта интересов.

По данным газеты, заявки на покупку TikTok должны быть поданы основными претендентами до окончания текущей недели. После этого разрешение на основные переговоры получит только одна компания.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп считает, что Oracle может приобрести социальную сеть TikTok, но должна сделать это до 15 сентября.

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