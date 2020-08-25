Киев, , 04:40 — REGNUM Жители Крыма, возможно, смогут рассчитывать на подачу воды с Украины, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа, заявил 24 августа глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы говорим: там (в Крыму — прим. ИА REGNUM) живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду», — сказал он в интервью «Украинскому радио».

Кравчук подчеркнул, что даже при описанном развитии событий рассчитывать на воду смогут обычные граждане, но не предприятия или военные базы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что на сегодняшний день страна уже не обладает техническими возможностями для того, чтобы поставлять днепровскую воду в Крым в промышленных масштабах.

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