Токио, , 04:11 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ вернулся к работе после прохождения медицинского осмотра в больнице Токио, передает телеканал NHK.

Глава японского правительства пообещал, что приложит все усилия для успешной работы на своей должности, а также пообещал внимательней следить за своим здоровьем. При этом правящая Либерально-демократическая партия Японии также, как и оппозиция, продолжают высказывать опасение за здоровье премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил рекорд по длительности пребывания на должности главы правительства в стране. В тот день он находился в больнице Токио, куда прибыл второй раз за минувшие две недели для «регулярного медицинского осмотра».

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