Вашингтон, , 03:00 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео намерен посетить столицу Судана Хартум и провести переговоры с премьер-министром страны Абдаллой Хамдуком, передает телеканал Al-Hadath.

По его данным, глава американского Госдепа намерен обсудить с главой суданского правительства нормализацию отношений с Израилем. Ранее сам Помпео отмечал, что нормализация отношений между Хартумом и Иерусалимом является лишь «вопросом времени».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль в ходе своего пятидневного тура по Ближнему Востоку. Он намерен встретиться с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, а также совершить визит в Судан, Бахрейн и ОАЭ.

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