Триполи, 25 августа 2020, 02:35 — REGNUM Акции протеста за отставку Правительства национального согласия (ПНС) проходят в ливийской столице Триполи уже второй день подряд, передает телеканал Al Arabiya.
Демонстранты недовольны ухудшением социально-экономической ситуации и коррупцией в стране. Здание правительства охраняют усиленные наряды стражей правопорядка.
В нескольких районах города силовики применили слезоточивый газ для оттеснения протестующих.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
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