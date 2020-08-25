Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Предложение своим сторонникам выкрикивать не «еще 4 года», а «еще 12 лет» в честь выдвижения в кандидаты на выборах в США сделал американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил на съезде республиканцев в городе Шарлотт в штате Северная Каролина, передает телеканал Fox News.

По мнению главы государства, эта фраза может «свести с ума» его политических оппонентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп был официально утвержден кандидатом от Демпартии США на президентских выборах, которые должны пройти в ноябре 2020 года.

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