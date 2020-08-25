Минск, , 01:08 — REGNUM Жители Белоруссии примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, сообщила 24 августа пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко.

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Отмечается, что возможное участие в добровольных испытаниях Лукашенко обсудил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кроме того, Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 11 августа Минздрав России зарегистрировал вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.